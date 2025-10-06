Más de 60 muertos por el colapso de una escuela en Indonesia

El balance de muertos del derrumbe de una escuela en Indonesia la semana pasada subió este lunes a 63, informaron las autoridades, mientras los equipos de rescate siguen recuperando cuerpos.

Parte de la escuela islámica de varios pisos, situada en la región de Sidoarjo, en la isla de Java, se derrumbó el pasado lunes cuando más de 150 estudiantes estaban congregados para las oraciones de la tarde.

Al menos seis menores siguen desaparecidos.

"Esperamos poder concluir hoy [lunes] la operación de recuperación y devolver los cuerpos a las familias", dijo en rueda de prensa el director de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, Yudhi Bramantyo.

El colapso es el desastre más mortífero de Indonesia en lo que va del año, señaló Budi Irawan, subdirector de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

Las familias de los desaparecidos aceptaron el jueves el uso de maquinaria pesada, después de que pasara el período de 72 horas en el que hay mayores posibilidades de supervivencia.

Las primeras investigaciones sugieren que una construcción de baja calidad pudo haber contribuido al incidente.