Más de 500 detenidos en una manifestación propalestina en Londres

La policía londinense detuvo el sábado a más de 500 manifestantes propalestinos en una protesta en apoyo al grupo Palestine Action, prohibido en Reino Unido en virtud de la legislación antiterrorista.

La Policía Metropolitana de la capital británica publicó en X que "523 personas fueron detenidas hoy por mostrar su apoyo a una organización proscrita".

Los agentes se llevaron a los activistas entre los vítores y aplausos de otros manifestantes que se habían reunido para la sentada en Trafalgar Square, en el centro de Londres.

Palestine Action fue proscrita como organización terrorista el pasado mes de julio, lo que convierte en delito penal pertenecer o apoyar al grupo, castigado con hasta 14 años de prisión.

A mediados de febrero, el Tribunal Superior en Londres estimó un recurso contra la prohibición, alegando que había interferido en el derecho a la libertad de expresión.

La policía de Londres suspendió las detenciones tras la sentencia del Tribunal Superior, antes de anunciar a finales de marzo que las reanudaría.

El gobierno podrá apelar la decisión.

"Es importante que todos sigamos oponiéndonos al genocidio", dijo Freya, de 28 años, directora de una organización medioambiental londinense, una de las personas sentadas en primera fila entre la multitud de manifestantes.

Desde que se impuso la prohibición a Palestine Action se han producido cerca de 3.000 detenciones, principalmente por llevar pancartas en defensa de la organización. Cientos de personas se enfrentan a cargos.