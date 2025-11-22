Más de 300 alumnos y docentes raptados en último secuestro en Nigeria (asociación cristiana)

Una asociación cristiana afirmó el sábado que el número de estudiantes y profesores secuestrados en la víspera en una escuela católica del centro de Nigeria se eleva a 315, tras una revisión del balance anterior de 227.

Es el segundo secuestro esta semana en una escuela del país africano, amenazado por el presidente estadounidense, Donald Trump, con una intervención militar por una supuesta campaña de violencia yihadista contra los cristianos.

Según la Asociación Cristiana de Nigeria, los asaltantes de la escuela de primaria y secundaria de St. Mary, en el estado de Níger, se llevaron el viernes a “303 estudiantes y 12 profesores”.

El lunes, un grupo de hombres armados habían secuestrado a 25 alumnas de una escuela de secundaria en el estado vecino de Kebbi, en el noroeste de Nigeria.

Estos hechos, sumados a un ataque contra una iglesia esta semana, pusieron en alerta a los dirigentes del país más poblado de África.

Las autoridades de los estados vecinos de Katsina y Plateau ordenaron el cierre de todas las escuelas como medida de precaución. El gobierno del estado de Níger también decretó el cierre de muchos centros educativos.

Y el presidente Bola Tinubu canceló sus compromisos internacionales, incluida su participación en la cumbre del G20 en Sudáfrica, para gestionar la crisis.

Hace más de una década, yihadistas de Boko Haram secuestraron a casi 300 niñas en Chibok, en el noreste de Nigeria. Las heridas por ese suceso siguen abiertas y algunas de esas chicas continúan en paradero desconocido.