Más de 30 muertos y 130 heridos en el atentado suicida contra una mezquita chiíta en Pakistán

Un atentado suicida en una mezquita chiíta de Islamabad durante la oración del viernes dejó más de 30 muertos y al menos 130 heridos, anunció una fuente de seguridad pakistaní a AFP.

La explosión se produjo cuando las mezquitas del país estaban repletas, declaró a AFP un alto responsable policial bajo condición de anonimato. El balance "debería seguir aumentando", subrayó.

Otra fuente de seguridad, que también pidió el anonimato, indicó que la explosión en la mezquita, ubicada en el barrio de Tarlai, se debió a un atentado suicida.

"El atacante fue detenido en la entrada y se hizo estallar", afirmó.

Periodistas de AFP vieron a decenas de personas heridas llegar a un gran hospital con la ropa manchada de sangre.

Médicos y transeúntes ayudaban a las víctimas transportadas en ambulancias y al menos una llegó en el maletero de un coche.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, "condenó enérgicamente" el atentado, afirmando que sus autores serían encontrados y llevados ante la justicia.

Ningún grupo reivindicó hasta el momento el ataque, que se produce mientras las fuerzas de seguridad pakistaníes luchan contra la intensificación de las insurgencias en las provincias del sur y del norte del país, en la frontera con Afganistán.