María Corina Machado pide a miles de venezolanos en Madrid que preparen el regreso

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado dijo este sábado a una multitud de compatriotas en Madrid que preparen para "el día" del "reencuentro y la construcción" de Venezuela.

Miles de venezolanos llenaron la Puerta del Sol de Madrid para ver por primera vez en muchos años a Machado, que abandonó el país en diciembre para ir a recoger el Nobel de la Paz a Oslo tras pasar más de una década sin poder salir de Venezuela, con un último periodo en la clandestinidad.

"¡Para allá vamos!", dijo Machado en la plaza madrileña a los manifestantes.

"Son muchos de ustedes quienes han encontrado en esta gran nación acogida, afecto, cariño, quienes han aprendido, trabajado, ahorrado, preparando un día, preparándonos para ese día", añadió la política de 58 años.

"Todo lo que hemos hecho durante estos largos 27 años ha sido prepararnos para un momento de reencuentro y de construcción de una nación que será libre para siempre", añadió, aludiendo al periodo de gobierno del chavismo en Venezuela, repartido principalmente entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Maduro fue capturado y trasladado a Nueva York para ser juzgado en una operación militar estadounidense en enero, y le sustituyó una figura cercana a él, Delcy Rodríguez.

España es uno de los primeros destinos de la diáspora venezolana, con unos 700.000 venezolanos instalados en el país.

Dayanna Padrino, una venezolana de 37 años que lleva dos en España, explicó a la AFP que el proceso para el regreso de millones de venezolanos que se fueron por la crisis "es ya irreversible".

"Tenemos la ilusión de volver a nuestro país, de reconstruir la patria que conocimos hace tantos años y que vuelva a ser la misma de antes", explicó, antes de sentenciar: "creo que nos queda muy poco afuera".