Manifestantes piden a Trump y Xi un tratado para frenar la carrera por la IA

Unas 150 personas pidieron el sábado en San Francisco un tratado entre Estados Unidos y China que frene la carrera por la inteligencia artificial (IA), antes del encuentro previsto la próxima semana entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

Para su cuarta manifestación desde marzo, el movimiento Stop The AI Race ("Detengan la carrera por la IA") organizó concentraciones simultáneas en una veintena de ciudades, incluidas París, Montreal y Berlín.

"Quiero que mi sobrina Sophia tenga un futuro", dijo por megáfono Michael Trazzi, fundador del movimiento, frente a la sede en San Francisco de OpenAI, creadora del ChatGPT.

Los manifestantes exigen que Trump y Xi, que prevén reunirse el jueves durante la cumbre de la APEC en Shenzhen, negocien un tratado que prohíba la "superinteligencia", una IA capaz de superar las capacidades cognitivas humanas.

"Frenen por completo, bajen el ritmo, no queremos una carrera por la IA" y "¡No queremos una guerra de robots!", coreaban los participantes antes de marchar al son de una banda musical.

Entre las pancartas podían leerse consignas como "En una carrera hacia el precipicio, nadie gana" y "¡La IA es un arma de destrucción masiva!".

Zack M. Davis, un exingeniero de software, dijo a la AFP que solo un tratado internacional puede evitar que el mundo "se precipite hacia la nada".

"La tecnología actual es realmente extraordinaria, pero eso no significa que el peligro no sea real", declaró mientras mostraba un cartel generado por IA en el que atletas humanoides que representaban a ChatGPT (OpenAI), a Claude (Anthropic) y a Gemini (Google) renunciaban a competir.

Varias pancartas retomaban el título del libro de 2025 "If Anyone Builds It, Everyone Dies" (Si alguien la construye, todo el mundo muere), de los investigadores estadounidenses Eliezer Yudkowsky y Nate Soares, quien participó el sábado en una manifestación similar en Washington.

El MIRI, el centro de investigación sobre IA que Yudkowsky cofundó y Soares preside, publicó en mayo un proyecto de acuerdo internacional inspirado en el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de 1968.

En París, la marcha reunió a un centenar de personas, según Clémence Peyrot, directora ejecutiva de Pause IA.

"Creemos que la carrera por la IA solo podrá detenerse si los Estados alcanzan un acuerdo mediante un tratado. No podemos confiar en que las empresas garanticen nuestra seguridad", declaró a la AFP.