Capturan al primer sospechoso del ataque contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez

Luis Valiente Ortega fue capturado por su presunta vinculación con el incendio de la residencia del periodista de La Prensa, Rolando Rodríguez, ubicada en Brisas del Golf, hecho ocurrido la madrugada del sábado 14 de noviembre.

La captura se realizó mediante una diligencia de allanamiento en el sector 3 de Samaria, en el distrito de San Miguelito, tras labores de investigación y colaboración ciudadana, informó la Policía Nacional.

Valiente Ortega figuraba entre las personas más buscadas por este caso. Luego de su captura, fue trasladado para los trámites correspondientes y quedar a disposición de la Procuraduría General de la Nación.

Las acciones operativas y de investigación continúan para ubicar a otros presuntos responsables del ataque.