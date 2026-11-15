Mujer de 77 años con dificultades de movilidad fallece durante incendio en La Macarronera, Calidonia

Una mujer de 77 años falleció durante el incendio registrado la noche del sábado 14 de noviembre en el sector de La Macarronera, corregimiento de Calidonia, ciudad de Panamá.

De acuerdo con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, la víctima tenía dificultades de movilidad y fue localizada entre los escombros de la estructura afectada por el fuego, luego de las labores de extinción.

La emergencia fue reportada a las 11:11 p. m. y movilizó a aproximadamente 75 unidades bomberiles de las estaciones Ricardo Arango, Calidonia; Juan Antonio Guizado, Balboa, y Carrasquilla.

El incendio afectó una estructura tipo barraca y representó un riesgo para una edificación de mampostería ubicada en sus inmediaciones. En las labores también participaron un tanquero de la Estación Tocumen y vehículos especializados de extinción, rescate, ambulancia y comando móvil.