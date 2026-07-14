Macron anuncia un minuto de silencio antes del Francia-España por el 10º aniversario del ataque de Niza

El martes habrá un minuto de silencio antes de la semifinal del Mundial de fútbol entre Francia y España, en homenaje a las víctimas del ataque de Niza del 14 de julio de 2016, anunció el lunes Emmanuel Macron en la red social X.

"Gracias al presidente de la FIFA por haber respondido a la petición de Francia y a todos los franceses movilizados. No os olvidaremos nunca", añadió el jefe del Estado francés en su anuncio.

"El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) Philippe Diallo me acaba de anunciar que la FIFA ha aceptado que se respete un minuto de silencio al inicio de la semifinal del Mundial Francia-España", anunció también en X el alcalde de Niza Eric Ciotti, añadiendo un "caluroso" agradecimiento al presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Ciotti abogó el viernes ante la FIFA, institución que organiza el Mundial 2026, a favor de un minuto de silencio antes del pitido inicial, programado a las 19H00 GMT, petición que fue transmitida por la FFF.

El 14 de julio de 2016 Mohamed Lahouaiej-Bouhlel causó 86 muertos y más de 400 heridos tras embestir con un camión a los viandantes del Paseo de los Ingleses, en la ciudad sureña de Francia.

Macron presidirá el martes una ceremonia en Niza a las 16H00 GMT (18H00 locales) y asistirá después al Paseo de los Ingleses para presenciar un espectáculo con drones.