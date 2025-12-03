Los talibanes afirman que el ataque contra dos guardias nacionales en Washington "no concierne" a Afganistán

El gobierno talibán consideró este miércoles que el ataque contra dos militares estadounidenses en Washington la semana pasada, por el cual un afgano es sospechoso, fue un "incidente" que "no concierne al gobierno ni al pueblo" de Afganistán.

"Se trata de un incidente llevado a cabo por un individuo. La persona que cometió este acto había sido entrenada por los propios estadounidenses (...) Por lo tanto, este incidente no concierne al gobierno ni al pueblo afgano", declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Amir Khan Muttaqi, en un video publicado por su oficina.

Hasta ahora Kabul no había reaccionado oficialmente al ataque con disparos del miércoles pasado contra dos soldados de la guardia nacional, entre ellos una mujer que murió.

El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años herido durante su arresto en el lugar del ataque, se declaró no culpable el martes durante una audiencia por videoconferencia desde su cama de hospital, según informaron varios medios, entre ellos CNN.

Lakanwal había sido acogido en Estados Unidos en septiembre de 2021, menos de un mes después de la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán.

Este exmiembro de una unidad especial de las fuerzas afganas, que sirvió junto a soldados estadounidenses, se benefició de una amplia operación de evacuación de afganos que colaboraron con Estados Unidos contra los talibanes.

"Ellos (los estadounidenses) formaron a este hombre, lo emplearon y salió de Afganistán por un proceso ilegal que no se apegaba a las normas internacionales", estimó Muttaqi en el video difundido por su oficina.

"Hemos dicho repetidamente a los estadounidenses que necesitamos relaciones diplomáticas para poder proporcionar servicios consulares a nuestros ciudadanos. Esto evita que las personas tengan que viajar ilegalmente o cometer actos ilícitos", agregó Muttaqi.

"De la misma manera que hemos establecido (estas relaciones diplomáticas) con otros países, debemos comenzar a hacerlo con Estados Unidos", aseveró el jefe de la diplomacia talibana.

El gobierno talibán ha hecho de su reconocimiento por parte de la comunidad internacional una prioridad, pero hasta ahora solo Rusia ha dado este paso.