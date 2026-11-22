El partido del líder israelí Benjamin Netanyahu y el de su rival Gadi Eisenkot, encargado de formar el próximo gobierno, reanudaron este domingo las conversaciones sobre una posible coalición.

El Likud, el partido conservador del primer ministro saliente, ha defendido la formación de un gobierno de unidad nacional, pero condiciona su participación al mantenimiento de los principales ejes de su política.

Las delegaciones de Yashar, el partido centrista de Eisenkot, y del Likud iniciaron su reunión en un hotel de Herzliya, cerca de Tel Aviv, según constató un periodista de la AFP en el lugar.

Se trata del segundo encuentro entre ambas partes tras una primera reunión celebrada el domingo anterior.

Antiguo jefe del Estado Mayor del ejército, Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre, plazo prorrogable por otros 14 días, para formar gobierno después de las elecciones legislativas de finales de octubre, que no otorgaron mayoría absoluta a ningún bloque.

Con 48 escaños en la Knéset (el parlamento israelí), donde la mayoría absoluta requiere 61 diputados, su bloque sigue dividido sobre la estrategia a seguir: aliarse con los partidos ultraortodoxos, acercarse a las formaciones árabes o formar un gobierno de unidad nacional con el Likud.

Esta última opción, promovida activamente por Netanyahu, podría basarse en una alternancia entre ambos dirigentes en el cargo de primer ministro, una fórmula ya utilizada anteriormente en Israel.

Ello permitiría al jefe de gobierno saliente conservar una protección política frente al juicio por corrupción que enfrenta, así como seguir oponiéndose a la creación de una comisión de investigación independiente sobre los fallos de seguridad que precedieron al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, esta perspectiva tropieza con la negativa de Eisenkot a gobernar bajo la dirección de Netanyahu, contra quien centró su campaña electoral.

El sábado, el partido Yashar presentó las conversaciones como "un compromiso real con la formación del gobierno más amplio posible", precisando que Eisenkot había pedido a sus representantes que exploraran todas las opciones.