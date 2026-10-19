Los incendios en Indonesia arrasan más de 1,9 millones de hectáreas hasta septiembre

Los incendios en Indonesia quemaron más de 1,9 millones de hectáreas entre enero y finales de septiembre de este año, informó este lunes un organismo que analiza imágenes satelitales.

Esta estimación equivale a casi 13 veces el tamaño de Ciudad de México, pero no es muy precisa porque la neblina ha complicado la verificación satelital, puntualizó David Gaveau, fundador del sitio de monitoreo de la deforestación Nusantara Atlas.

El gobierno de Indonesia no ha proporcionado cifras oficiales sobre las áreas quemadas desde que anunció que 202.000 hectáreas habían sido arrasadas a finales de julio.

Según Gaveau, la magnitud probablemente sea aún mayor que las 1.916.588 hectáreas que su organización ha detectado hasta ahora.

Los datos de Nusantara Atlas muestran que el área quemada hasta finales de septiembre de este año es un 38% mayor que la del mismo mes de 2019.