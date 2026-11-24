Los demócratas han logrado la mayoría más amplia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en más de tres décadas, después de que Chuck Hubbard derrotara a la congresista republicana Virginia Foxx en Carolina del Norte, según proyecciones de la prensa estadounidense.

El partido obtuvo el control total tanto de la Cámara como del Senado en una arrolladora victoria en las elecciones de mitad de mandato.

CBS News y NBC News proyectaron la victoria de Hubbard el domingo, asegurando a los demócratas el escaño número 258 en la Cámara de 435 miembros del Congreso.

Es la mayoría más amplia obtenida por cualquiera de los partidos desde 1992, cuando Bill Clinton ganó la presidencia y los demócratas lograron 258 escaños.

"Los demócratas de la Cámara acaban de asegurar la mayoría más grande que cualquier partido ha tenido en el Congreso en lo que va de siglo. BUM", dijo el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, en una publicación en X.

El resultado del domingo llegó después de que Foxx solicitara un recuento. Hubbard afirmó que había hablado con Foxx, quien "muy elegantemente, concedió la derrota tras conocerse los resultados del recuento".

Esta victoria otorga a los demócratas la capacidad de bloquear la agenda del presidente Donald Trump y de investigar la supuesta corrupción durante los últimos dos años de mandato del republicano.

Los resultados de mitad de mandato reflejaron una profunda indignación por la carestía de la vida, los aranceles y la guerra de Trump contra Irán, que ha disparado los precios del combustible y agravado el descontento con el magnate estadounidense.