Lo que se sabe sobre las víctimas extranjeras de los terremotos en Venezuela

El balance de víctimas mortales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela a mitad de semana asciende este viernes a al menos 235 muertos, entre ellos varios ciudadanos extranjeros.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la identidad de las víctimas de otras nacionalidades durante los sismos:

- Dos españoles muertos y 80 no localizados -

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares, a quienes trasladamos nuestras condolencias", indicó este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo en un mensaje.

Agregó que, tras la emergencia, "el número de españoles no localizados en estos momentos es de 80".

- Dos brasileños -

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó el jueves que dos de sus ciudadanos —un hombre y una mujer— fallecieron en la tragedia.

El gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, informó la cancillería.

- Un italo-venezolano -

Un hombre nacido en Caracas en 1970, ciudadano venezolano e italiano, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció también jueves el Ministerio Relaciones Exteriores de Italia.

Roma estima en unos 170.000 el número de personas con pasaporte de ese país en Venezuela.

- Un portugués -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal confirmó "la primera muerte de un ciudadano portugués" en los terremotos.

El hombre fue sacado con vida de entre los escombros, pero murió de camino al hospital, informó el viernes el ministerio en X.

- Dos chinos -

Dos ciudadanos chinos fueron confirmados entre las víctimas de los terremotos hasta la tarde del jueves, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, al citar a la embajada en Caracas.

La legación diplomática publicó un comunicado en la plataforma de mensajería WeChat en el que insta a los ciudadanos chinos en Venezuela a "tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos".