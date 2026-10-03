Lluvias torrenciales provocan inundaciones y daños en la isla griega de Creta

Lluvias torrenciales provocaron inundaciones y cuantiosos daños en Creta, la mayor isla de Grecia, obligando a evacuar a algunos turistas, anunciaron este sábado las autoridades.

"Tenemos graves problemas, se ha acumulado un volumen masivo de agua", declaró a la AFP el alcalde de Ierapetra, Emmanouil Fragkoulis, después de que intensas precipitaciones afectaran esta localidad del sureste de la isla.

Según el alcalde, varias carreteras quedaron cortadas y cubiertas de escombros arrastrados por las corrientes. Una mujer fue trasladada al hospital por precaución y algunos turistas tuvieron que ser evacuados.

En La Canea, uno de los principales centros turísticos de Creta, el histórico puerto veneciano sufrió daños debido al fuerte oleaje, que también afectó a restaurantes y negocios vinculados al turismo.

Las autoridades de Protección Civil pidieron a los habitantes de varias localidades que limitaran sus desplazamientos y se dirigieran a zonas elevadas.

Los equipos de rescate trabajaban para despejar carreteras afectadas por pequeños deslizamientos de tierra y la acumulación de materiales arrastrados por las lluvias.

En una carretera entre Ierapetra y Sitia, en la costa noreste, 23 personas quedaron atrapadas dentro de sus vehículos, según la televisión pública ERT.

Asimismo, un taxi que transportaba a tres turistas fue arrastrado por un torrente antes de quedar bloqueado contra un talud, lo que permitió que el conductor y los pasajeros salieran ilesos.

Las lluvias también dejaron aislados a ocho empleados del parque nacional de las gargantas de Samaria, uno de los principales atractivos naturales de la isla, según la agencia ANA.

Las autoridades aseguraron que se encontraban en un lugar seguro y contaban con alimentos, medicamentos y refugio.

Creta permanecía este sábado bajo alerta roja, el nivel más alto de vigilancia meteorológica.

En el departamento de La Canea se registraron 420 milímetros de precipitaciones entre el viernes y la tarde del sábado, según el Observatorio Nacional de Atenas.

Los fuertes vientos en el mar Egeo obligaron además a suspender parte del tráfico marítimo, manteniendo numerosos ferris amarrados en los puertos de El Pireo, Lavrio y Rafina durante buena parte de la jornada.