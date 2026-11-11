Líderes mundiales hablan en la COP31, con Lula pero grandes ausencias

Los líderes mundiales toman este miércoles el protagonismo en la COP31 de Turquía, aunque algunos nombres destacados estarán ausentes en la cumbre climática anual de la ONU, a pesar de que el calentamiento global se intensifica.

La conferencia de dos semanas empezó este lunes en la ciudad mediterránea de Antalya, después de un año marcado por las olas de calor en Europa, las mortíferas inundaciones en Nepal y los primeros estragos del fenómeno El Niño de una intensidad excepcional.

Decenas de dirigentes internacionales intervendrán entre el miércoles y el jueves en el encuentro de líderes.

Entre ellos está el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el turco Recep Tayyip Erdogan y el iraní Masud Pezeshkian, que según adelantó aprovechará su intervención para denunciar "las acciones de Estados Unidos e Israel, que destruyen el medioambiente".

También está prevista la participación del presidente boliviano, Rodrigo Paz, y de la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Pero estarán ausentes muchos de los grandes nombres, empezando por Donald Trump. El presidente estadounidense retiró a su país del Acuerdo de París de 2015 y no mandó a nadie de su administración a la cumbre.

De hecho, el primer ministro británico, Andy Burnham, será el único líder del G7 presente. Se ausentarán los jefes de Estado y de gobierno de Alemania, Canadá, Francia, Japón e Italia.

"Es realmente lamentable que sólo asistan a la cumbre uno de los siete líderes del G7, y un puñado de líderes del G20. Las grandes economías deberían liderar la respuesta a la crisis climática", comentó Mohamed Adow, director del centro de reflexión climática Power Shift Africa.

China, el país con más emisiones del mundo seguido de Estados Unidos, tampoco enviará a su presidente, Xi Jinping. En su lugar intervendrá el vicepresidente, Han Zheng.

"Si los máximos líderes quieren influir en el rumbo de la transición [energética] mundial, presentarse es un muy buen punto de partida", afirmó Chiara Martinelli, directora de Climate Action Network Europe.

El comisario climático de la Unión Europea, Wopke Hoekstra, señaló que estas ausencias "no son completamente atípicas", pero también apuntó que las expectativas del bloque para esta cumbre "son bajas".

Del lado del bloque de los 27, figurará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

- "Al menos tenemos a Lula" -

"Al menos tenemos a Lula", matizó Cosima Cassel, experta en diplomacia climática del think-tank E3G.

Los activistas presentes en Antalya recibieron con alivio la reelección del izquierdista Lula frente a Flávio Bolsonaro, y la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos.

"De pronto ganó Lula, a Trump se le da vuelta la tortilla... ahora tengo un nuevo aire, quizá no está todo perdido", dijo Florencia Ortúzar, directora del programa de Clima de la oenegé regional Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

El dirigente brasileño hablará dos veces en el plenario, una de ellas en la apertura, junto al secretario general de la ONU António Guterres y el presidente turco, y luego también en una conferencia sobre preservación de bosques.

Turquía propone una "agenda de acción" basada en diez puntos, empezando por el de la electrificación de la economía (industria, transportes, construcción) a fin de ganar en eficiencia y dar más cabida a las renovables, sin dejar de lado las fuentes fósiles (carbón, petróleo y gas).

La UE insiste en que dicha electrificación debe ser "limpia", lo que augura debate sobre el rol de los combustibles fósiles.

"Esperamos que la electrificación se base en electricidad limpia. No debería haber espacio para el gas, el carbón y mucho menos el diésel para alimentar esa electrificación. De lo contrario, estaremos generando dependencia de nuevo", añadió Irene Vélez Torres, exministra colombiana de Ambiente, que este año organizó una conferencia en Santa Marta con cerca de 60 países para dejar atrás los combustibles fósiles.