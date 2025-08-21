Liberación de los hermanos Menéndez se examina en una comisión judicial de California

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez, en prisión por asesinar a sus padres en 1989, comparecerán a partir de este jueves ante una comisión judicial encargada de evaluar su solicitud de libertad condicional.

Los hermanos fueron condenados a prisión perpetua sin derecho a libertad condicional por un parricidio que sacudió a Estados Unidos en la década de 1990.

Su juicio fue uno de los primeros retransmitidos por televisión y su historia volvió a ser noticia gracias a una serie y un documental de Netflix el año pasado.

La libertad condicional de los mediáticos hermanos, que alegaron los abusos sexuales de su padre en justificación del asesinato de sus padres, es reclamada por su familia y apoyada por celebridades como Kim Kardashian.

Tras más de tres décadas entre rejas y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de la pena, conquistaron una importante victoria legal en mayo, cuando la justicia estadounidense alivió los términos de su sentencia.

Esto les da derecho a la libertad condicional, sobre la que debe decidir una comisión del Departamento de Servicios de Correcciones y Rehabilitación de California.

Los hermanos deben demostrar que se arrepienten y no representan peligro alguno para la sociedad.

Compuesta por dos o tres miembros, la comisión los escuchará por videoconferencia desde su prisión en San Diego. Erik, de 54 años, comparecerá este jueves, mientras que el caso de Lyle, de 57 años, se examinará el viernes.

Aunque se recomiende su libertad condicional, los hermanos Menéndez no saldrán inmediatamente de prisión.

El proceso puede durar hasta cuatro meses y el gobernador de California, Gavin Newsom, tendrá la última palabra.

- "Responsabilidad" -

"Durante más de 35 años, han demostrado una evolución constante. Han asumido toda la responsabilidad de sus actos", dice un comunicado de Justice for Erik and Lyle Coalition, un grupo de apoyo que incluye a miembros de su familia.

El asesinato del poderoso empresario musical de origen cubano José Menéndez y de su esposa Kitty Menéndez estremeció a Estados Unidos en 1989.

Los hermanos, entonces de 21 y 18 años, abrieron fuego a sangre fría contra sus padres mientras estos veían televisión. Dispararon varias veces, e incluso recargaron y asesinaron a su madre.

Inicialmente intentaron armar una coartada y le atribuyeron el brutal homicidio a la mafia.

Pero tras la confesión de Erik con su terapeuta, las autoridades no demoraron en detenerlos.

En un juicio muy mediático, su defensa afirmó que el crimen fue consecuencia de años de abuso psicológico y sexual a manos de un padre violento y una madre negligente.

Pero la Fiscalía los acusó de planear el homicidio doble para hacerse con una multimillonaria herencia.

Un primer jurado no alcanzó un veredicto unánime, pero el segundo juicio terminó con la condena a cadena perpetua.

El fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman, litiga contra su liberación bajo el argumento de que los hermanos no han hecho acto de contrición por el crimen, y de que no hay elementos legales que sustenten un nuevo juicio o un cambio en la sentencia.