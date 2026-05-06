Las elecciones locales en Reino Unido, difícil test para un gobierno laborista en horas bajas

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, cuya popularidad va en descenso según recientes encuestas, tendrá un difícil desafío en las elecciones locales del jueves, que predicen un ascenso del partido antiinmigración Reform UK y de los Verdes.

Una reciente encuesta, realizada en abril por la empresa de sondeos YouGov, mostró que solo un 24% de británicos tiene una buena opinión de Starmer, que llegó al poder en julio de 2024, mientras que un 69% muestra una valoración desfavorable.

Por dicha razón, estas elecciones locales parciales, en las que no se vota por las alcaldías de ciudades como Londres, aunque sí en los consejos municipales de 32 de sus distritos, se ven más como un examen para Starmer, casi en la mitad de su legislatura, que termina en 2029.

En los comicios locales del jueves, además de Londres, cuyo alcalde se elegirá en 2028, no se votarán los máximos responsables de ciudades como Liverpool o Newcastle.

Tampoco habrá elecciones de los gobernantes municipales de Mánchester o Birmingham, pero si de sus áreas metropolitanas (Greater Manchester y West Midlands, respectivamente).

- Comicios en Gales y Escocia -

Además de elecciones locales, el jueves habrá comicios regionales en Gales, donde gobiernan los laboristas, y en Escocia, con los nacionalistas en el poder.

El partido de extrema derecha Reform UK, liderado por Nigel Farage, tendrá, según las encuestas, una fuerte subida de votos, igual que los Verdes, que están experimentando un visible ascenso desde que Zack Polanski asumió el liderato en septiembre de 2025, con un programa claramente orientado a la izquierda.

Las encuestas sugieren que el Partido Laborista perderá el control del gobierno autonómico en Gales, por primera vez desde que instauró su propio parlamento hace 27 años.

Una encuesta de YouGov publicada a principios de este mes mostró a Reform UK prácticamente empatado en Gales con el partido independentista Plaid Cymru.

Por otra parte, cuando Starmer llegó al poder en julio de 2024, poniendo fin a catorce años en el gobierno del Partido Conservador, los laboristas confiaban en hacerse con el control en Escocia por primera vez desde 2007.

Pero las encuestas sugieren ahora que el Partido Nacional Escocés (SNP) seguirá en el poder, y que Reform UK podría superar a los laboristas y quedar en segundo lugar.

Los británicos, que votaron por un cambio en 2024, tras más de una década de poder conservador, ven que el nivel de vida no ha mejorado. Starmer no ha logrado reactivar el crecimiento y ha acumulado errores políticos.

La impopularidad de Starmer aumentó en los últimos meses por nombrar embajador en Washington a Peter Mandelson, pese a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

- Futuro de Starmer -

Un mal resultado en los comicios del jueves podría hacer crecer las voces que piden su dimisión.

"Estas elecciones suelen atraer poca atención fuera de las zonas afectadas, y relativamente pocas personas votan en ellas. Este año es muy diferente. El gobierno laborista es profundamente impopular, y Starmer es visto por muchos de sus diputados como un líder que puede hacerles perder votos", afirma a la AFP, Mark Garnett, analista político y exprofesor de la Universidad de Leicester.

En opinión de Garnett, unos malos resultados del Partido Laborista "harían que los críticos de Starmer intensificaran la presión para un cambio de liderazgo".

Starmer ya enfrentó un primer test en unas elecciones locales el 1 de mayo de 2025, cuando estaban en juego 1.641 puestos en consejos municipales y de condados, además de seis alcaldías.

El partido antiinmigración Reform UK avisó de su ascenso, en aquella ocasión, al hacerse por primera vez con dos alcaldías, mientras que los laboristas obtuvieron tres y los conservadores una.

En aquellos comicios de 2025 también estaba en juego un escaño del Parlamento británico, en una circunscripción del noroeste de Inglaterra, que ganó Reform UK. Aquel escaño pertenecía a los laboristas, pero su diputado, Mike Amesbury, tuvo que dimitir por un asunto judicial