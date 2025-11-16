Las autoridades chinas aprueban el arresto del exabad del famoso Templo Shaolin por malversación de fondos

Las autoridades chinas anunciaron el domingo que aprobaron el arresto del exabad del famoso Templo Shaolin, conocido como la cuna del kung fu, por sospechas de malversación de fondos.

Shi Yongxin, exabad del Templo Shaolin, fue destituido en julio por mala conducta.

Las denuncias de malversación de fondos de proyectos y bienes del templo llevaron a que Shi fuera puesto bajo investigación y despojado de sus hábitos.

Las autoridades de la provincia central de Henan, donde se ubica el templo, aprobaron el arresto de Shi por "sospechas de malversación, apropiación indebida de fondos y aceptación de sobornos como empleado no estatal", según un comunicado de la fiscalía de Xinxiang.

No estaba claro si Shi ya había sido detenido.

Shi, de 60 años, asumió en 1999 el cargo de abad y en las siguientes décadas expandió los estudios del Shaolin en el exterior.

Se le conoció como el "monje CEO" por establecer decenas de empresas en el exterior, aunque se le criticó por comercializar el budismo.

Previamente fue acusado por exmonjes de malversar dinero de una empresa administrada por el templo, mantener una flota de vehículos de lujo y tener hijos con varias mujeres.

En julio, la principal autoridad budista de Pekín anunció la cancelación del certificado de ordenación de Shi tras las últimas denuncias.

"Las acciones de Shi Yongxin son de naturaleza extremadamente mala, socavando gravemente la reputación de la comunidad budista, dañando la imagen de los monjes", dijo entonces la Asociación Budista de China.

El templo, establecido en el año 495 d.C., es conocido como el lugar de nacimiento del budismo zen y el kung fu chino.