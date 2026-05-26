La UE acusa a Rusia de intentar desestabilizar Europa con incursiones de drones

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó este martes a Rusia de "intentar desestabilizar" las democracias europeas con la reciente oleada de incursiones de drones en el espacio aéreo de los países bálticos.

"Los habitantes de los países bálticos están viviendo algo que muchos creían que pertenecía a otra época", declaró Von der Leyen en una rueda de prensa en Vilna junto a los presidentes de Lituania, Letonia y Estonia.

"No son incidentes aislados. Se trata de una estrategia deliberada de Rusia para intentar desestabilizar nuestras sociedades democráticas", aseguró, al tiempo que reconoció que las alarmas antiaéreas de las últimas semanas han "revelado vulnerabilidades" en los sistemas de defensa.

La visita de Von der Leyen a esta región fronteriza con Rusia, situada en el flanco oriental de la OTAN, se produce una semana después de que los lituanos recibieran la orden de refugiarse en búnkeres tras una breve alerta por drones en Vilna, la capital.

Se trata de la primera alerta para la población general desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

Este tipo de alertas se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos meses en los países bálticos, a medida que Ucrania intensifica los ataques contra objetivos rusos en la región de San Petersburgo, cerca de Estonia y Finlandia.

Von der Leyen admitió el martes que "estos incidentes han revelado vulnerabilidades" y advirtió de que el uso por parte de Moscú de esta táctica podría extenderse hacia el oeste.