La transformación de la casa natal de Hitler en una comisaría genera debate en Austria

Convertir la casa natal de Adolf Hitler en una comisaría de policía ha despertado sentimientos encontrados en su pueblo de Austria. "Es una espada de doble filo", afirma Sibylle Treiblmaier delante de la vivienda, en la localidad de Braunau am Inn, en la frontera con Alemania.

Aunque el proyecto podría servir para evitar que los extremistas de ultraderecha se concentren allí, se le podría haber dado "un uso mejor a la casa" o hacer algo "diferente", dice a AFP esta auxiliar de oficina de 53 años.

El gobierno quiere "neutralizar" ese lugar y en 2016 aprobó una ley para hacerse con el control del destartalado edificio, que estaba en manos privadas.

Austria, anexionada por la Alemania de Hitler en 1938, ha sido muy criticada por no haber asumido totalmente su responsabilidad en el Holocausto, en el que fueron exterminados seis millones de judíos europeos.

El año pasado, se cambió el nombre a dos calles de Braunau am Inn que conmemoraban a nazis, algo que grupos de activistas llevaban años reclamando.

- "Problemática" -

La casa en la que Hitler nació el 20 de abril de 1889 y donde residió durante un corto periodo, en sus primeros años de vida, se ubica en el centro de la ciudad, en una estrecha calle llena de tiendas.

Delante hay una piedra con la inscripción: "Por la paz, la libertad y la democracia. Fascismo nunca más. Nos lo advierten millones de muertos".

Periodistas de la AFP visitaron el lugar esta semana, y vieron a una cuadrilla de obreros dando los últimos toques a la fachada, renovada.

Según el Ministerio del Interior, la comisaría debería estar operativa "en el segundo trimestre de 2026".

Pero para Ludwig Laher, miembro del Comité Mauthausen Austria que representa a las víctimas del Holocausto, "una comisaría de policía es problemática porque la policía (...) está obligada, en todos los sistemas políticos, a proteger lo que el Estado quiera".

Otra idea que se planteó, la de hacer de esa casa un lugar donde la gente pudiera reunirse para hablar sobre cómo fomentar la paz había "recibido mucho apoyo", dijo a la AFP.

Para Jasmin Stadler, dueña de una tienda, hubiera sido interesante poner la casa natal de Hitler en un "contexto histórico", ofreciendo más datos sobre la vivienda.

La mujer, de 34 años y oriunda de Braunau, también criticó el costo de la renovación, de 20 millones de euros (unos 23,5 millones de dólares).

- "Tranquilidad" -

Pero también los hay que están a favor de que la casa se haya rediseñado. Años atrás, el Ministerio del Interior la tenía alquilada y albergaba un centro para personas con discapacidad, hasta que, con el tiempo, cayó en abandono.

Wolfgang Leithner, ingeniero eléctrico de 57 años, se mostró esperanzado en que el proyecto "traiga algo de tranquilidad" al lugar y consiga evitar que la vivienda se convierta en un lugar de peregrinación de ultraderechistas.

"Tiene sentido que se use el edificio y que se dé a la policía, a las autoridades públicas", señaló.

La AFP intentó hablar con la oficina del alcalde, conservador, pero ésta declinó hacer comentarios.

El debate sobre cómo abordar la historia del Holocausto no es nuevo en Austria, resurge cada cierto tiempo.

Durante el mandato de los nazis, cerca de 65.000 judíos austriacos fueron asesinados y unos 130.000 se vieron forzados al exilio.

El Partido de la Libertad (FPÖ), de extrema derecha y fundado por exnazis, lidera actualmente los sondeos. En 2024, por primera vez, fue el más votado en las elecciones legislativas, pero no logró formar gobierno.