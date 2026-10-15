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La primera ministra de Japón niega el espionaje tras el arresto de un periodista en Rusia

La primera ministra de Japón niega el espionaje tras el arresto de un periodista en Rusia
Una pantalla de televisión vista el 14 de octubre de 2026 en Tokio muestra un noticiero informando del arresto del reportero japonés Yuki Imai, del periódico Hokkaido Shimbun, en Rusia Rie Kikuchi
AFP
15 de octubre de 2026

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, negó el jueves que su país realice actividades de espionaje en Rusia, tras el arresto de un periodista japonés por sospechas de ser espía.

"No existe tal hecho", declaró Takaichi a periodistas al ser consultada sobre las denuncias rusas.

Rusia ha detenido en los últimos años a varias personas de lo que llama países "no amistosos" bajo cargos de trabajar para los servicios de inteligencia occidentales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso identificó al periodista detenido como Yuki Imai, del diario Hokkaido Shimbun, y una portavoz dijo que se le acusa de "realizar actividades de espionaje en territorio ruso".

Japón convocó al embajador ruso en Tokio para protestar por la detención.

Takaichi comentó el jueves que los detalles del arresto no están claros.

"Cada país tiene leyes internas diferentes, así que no sabemos aún los detalles" de los cargos contra el periodista, indicó.

"Aun así, Japón planteará firmemente su postura", agregó.

Moscú y Tokio mantienen desde hace décadas una disputa territorial por la soberanía de un archipiélago en el océano Pacífico, frente a la costa noreste de Japón y al suroeste de la región rusa de Sajalín.

Las islas Kuriles -conocidas en Japón como los "Territorios del Norte"- están bajo control ruso desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron ocupadas por la Unión Soviética.

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