La primera ministra de Japón adelanta las elecciones al 8 de febrero

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunció este lunes que disolverá la cámara baja el viernes y adelantará las elecciones al 8 de febrero para reforzar su mandato y avanzar en sus ambiciosos planes de gasto público.

La líder conservadora, primera mujer en dirigir el gobierno del archipiélago, confía en los buenos sondeos para incrementar la bancada de su formación, el Partido Liberal-Demócrata (PLD, derecha nacionalista), que gobierna al frente de una coalición de mayoría muy ajustada.

"En tanto que primera ministra, he decidido en el día de hoy disolver la cámara baja el 23 de enero", dijo Takaichi en rueda de prensa.

Las elecciones anticipadas tendrán lugar el 8 de febrero, añadió.

"¿Es apta Takaichi para ser primera ministra? He querido que el pueblo soberano decida", prosiguió.

El PLD gobierna Japón casi sin interrupción desde hace décadas, pero su popularidad se vino abajo últimamente por unos escándalos de financiación, y su incapacidad de atajar la inflación, que ronda el 3%.

Takaichi tomó las riendas del ejecutivo en octubre, al verse propulsada al frente del PLD después de que el partido perdiera la mayoría en la cámara baja y en el Senado bajo el mandato de su predecesor, Shigeru Ishiba.

Pese al deterioro de la imagen del partido, el gobierno de Takaichi tiene según los sondeos una popularidad de entre el 60 y el 70% de la población.

El PLD y su socio de coalición, el Partido de la Innovación, tienen una ajustada mayoría en la cámara baja, lo que dificulta la adopción del programa de Sanae Takaichi, que incluye un elevado volumen de gasto para reactivar la economía e invertir más en Defensa.

"Si el PLD obtiene por sí solo la mayoría en la cámara baja, eso lo ayudará a llevar a cabo sus políticas" sin necesidad de otros partidos, apunta a propósito Sadafumi Kawato, profesor de la Universidad de Tokio.

A fines de diciembre, el gobierno presentó un proyecto de presupuesto récord de 122 billones de yenes (el equivalente de 781.000 millones de dólares) para el ejercicio fiscal que arranca en abril.

El plan incluye unos 9 billones de yenes para Defensa, en un contexto de rivalidad con la vecina China.

El gobierno prometió obtener el visto bueno del Parlamento lo antes posible, para apoyar el consumo. Los partidos de oposición temen que la disolución de la cámara y el adelanto electoral retrasen la adopción del presupuesto de 2026.