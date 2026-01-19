Microsoft ofrece apoyo a Panamá con tecnología e inteligencia artificial

En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal y Metas) se reunieron con Chris Berry, vicepresidente de Industrias Públicas de Microsoft, un encuentro que sentó las bases para un programa de apoyo con tecnología e inteligencia artificial en busca de soluciones para el área fiscal, el sistema de pensiones y el sector educativo, informó el departamento de prensa de la Presidencia de la República.

En la reunión también se evaluó la posibilidad de una compra especial de licencias para unas cinco entidades públicas y la Caja de Seguro Social (CSS).

Además, los representantes de Microsoft ofrecieron apoyo en ciberseguridad y herramientas para mejorar el sistema de recaudación fiscal y manifestaron su interés en respaldar el programa de computadoras para estudiantes liderado por el Ministerio de Educación (Meduca), detalla el comunicado.