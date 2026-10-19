La primera dama de Colombia niega irregularidades en las donaciones por el terremoto

La primera dama de Colombia rechazó las supuestas irregularidades en el manejo de donaciones para la recuperación de las zonas devastadas por un reciente terremoto, y presentó el viernes un informe sobre los fondos millonarios que recibió su fundación.

Ana Lucía Pineda, esposa del presidente derechista Abelardo de la Espriella, está a cargo de buena parte de las contribuciones de privados para atender a cientos de miles de víctimas y reparar los daños por el sismo de 7,4 grados de magnitud ocurrido el 10 de agosto.

La oposición y algunos afectados aseguran que más de dos meses después las ayudas no están llegando a las zonas más afectadas en el oeste del país, donde las pérdidas se estiman en unos 9.500 millones de dólares.

"No hay nada que ocultar, no necesito quedarme ni con un grano de arroz de nadie", dijo Pineda en entrevista con Telecaribe.

Su fundación Luz y Sonrisas, creada antes del terremoto, ya recibió más de 17 millones de dólares, según las cifras presentadas.

Más de 48.000 personas recibieron ayuda humanitaria, agrega el informe, sin especificar de qué tipo.

Tampoco detalla el dinero ejecutado en los lugares donde miles de viviendas, escuelas y hospitales quedaron en ruinas.

"Nosotros no hemos utilizado esos recursos porque las ayudas humanitarias fueron suficientes", aseguró Pineda y dijo que el dinero se utilizará en una segunda fase de reconstrucción.

El vicepresidente del Senado, el opositor Alejandro Ocampo, cuestionó las cifras presentadas por la fundación de Pineda y pidió establecer "cuánto dinero se recibió, quién lo entregó, en qué cuentas fue depositado y cuánto se ha ejecutado".

Ocampo señaló que varios países anunciaron donaciones para los damnificados y fustigó que los dineros siguieran sin ejecutar cuando todavía hay familias que duermen a la intemperie tras perderlo todo.

El recaudo de la fundación de Pineda no comprende fondos públicos.

El fuerte terremoto dejó más de 330 muertos y destruyó más de 30.000 viviendas.

En su reporte, la fundación sostiene que ha entregado 5.600 toneladas de ayudas como agua y víveres en ocho departamentos.