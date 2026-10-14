La policía turca toma el control de la principal televisión opositora

La policía turca tomó el miércoles el control del principal canal de televisión opositor y detuvo a 11 de sus empleados, en el último episodio de una amplia campaña del gobierno contra los círculos mediáticos, políticos y asociativos del país.

"La policía está en el edificio de Halk TV. Se ha designado a un administrador [para tomar el control del canal, N. del E.]. La transmisión en vivo se ha interrumpido", afirmó la cadena en X a primera hora del miércoles.

Por su parte, la fiscalía de Estambul informó que se emitieron órdenes de arresto contra 17 personas y 11 fueron detenidas durante operaciones simultáneas" en el marco de una investigación sobre "corrupción, manipulación de licitaciones y lavado de dinero", citada por los medios turcos.

La administración de la cadena privada se ha confiado al Fondo de Garantía de Depósitos de Ahorro (TMSF), un organismo público, agregó.

La incautación de Halk TV se produce dos semanas después del bloqueo del sitio de noticias independiente T24, uno de los más importantes del país, acusado de "propaganda LGBT".

"Hoy es un día negro para Turquía. Se está coartando el derecho del público a la información por razones políticas", reaccionó en un video publicado en X el presidente de Halk TV, Cafer Mahiroglu, quien precisó que siete de sus familiares figuran entre los detenidos.

Los periodistas y los medios opositores son blanco constante de la justicia turca por una serie de presuntos delitos, que van desde la difamación hasta los insultos al presidente Recep Tayyip Erdogan, pasando por la corrupción o la difusión de noticias falsas.

Según el Sindicato de Periodistas de Turquía, un total de 17 periodistas permanecen detenidos.

La represión también afecta a los políticos de la oposición y a los activistas LGBTIQA+, quienes son perseguidos por las autoridades.

"Irrumpir en una cadena de televisión al amanecer y nombrar a un administrador es algo que solo harían los dictadores. Lamentablemente, eso es lo que le han hecho a nuestro país", denunció en X el líder del principal partido opositor, Özgür Özel.

Según la ley turca, las autoridades pueden designar a un administrador o tutor para que asuma el control de una empresa, así como de los municipios, en caso de que haya una investigación o una orden de aprehensión en contra de sus dirigentes.