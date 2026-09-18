La policía española empieza el traslado de migrantes a carpas en el puerto de Ceuta

Las autoridades comenzaron este viernes el traslado de migrantes instalados precariamente en las playas de Ceuta a unas carpas temporales con capacidad para 1.700 personas en el puerto de este enclave español en el norte de África, informó la delegación del gobierno.

El traslado comenzó a las 04H30 GMT, indicó una fuente de la delegación del gobierno español en la ciudad. Imágenes de la televisión española mostraron que la policía tuvo que actuar para contener aglomeraciones de personas que querían asegurarse un lugar en el nuevo emplazamiento.

Decenas de miles de migrantes ingresaron a finales de julio en este pequeño enclave y, aunque la mayoría volvieron a Marruecos, varios miles se quedaron en situación precaria en este territorio de 80.000 habitantes.

Todavía se desconoce cuántas personas estaban en las playas de la ciudad de 18,5 km2, pero se estima que el número es superior a las plazas ofertadas en la nueva estructura del puerto donde los migrantes tendrán acceso a "duchas, servicios, alimentación o camas nuevas", indicó la fuente.

El traslado se produjo horas después de que un tribunal desestimara la petición de un sindicato policial para frenar el traslado a carpas temporales instaladas en el puerto por el gobierno español, en medio de una pugna con la administración local.

Ante la negativa de la autoridad portuaria ceutí, el gobierno del socialista Pedro Sánchez -muy criticado por la derecha y la extrema derecha por esta crisis- decidió tomar el control de esta instalación a la administración ceutí, controlada por el opositor Partido Popular (derecha).

Estas estructuras deberían servir para alojar a parte de los migrantes que siguen en la pequeña ciudad autónoma tras la entrada masiva de unos 70.000 desde Marruecos, y aflojar así la presión en algunas zonas.

Las autoridades locales cifran en 13.000 las personas que permanecieron en Ceuta, aunque el gobierno central lo rebaja significativamente.

Desde el inicio de la crisis, se han producido varios momentos de tensión en este enclave situado en el norte de África, así como protestas recurrentes de la población local, que reclama el regreso a la normalidad.

El gobierno central busca agilizar la devolución de los migrantes, pero según las leyes debe identificar a cada uno para determinar si tiene derecho a asilo o puede ser retornado, mientras que miles de menores deben recibir protección especial.