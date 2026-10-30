La policía escocesa investiga la estancia de Andrés y Epstein en el castillo de la familia real

La policía escocesa investiga la supuesta estancia en 1999 del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y de su cómplice Ghislaine Maxwell en el castillo de Balmoral, propiedad de la familia real británica, invitados por el entonces príncipe Andrés, informaron el viernes medios locales.

"Hemos recibido información y hay investigaciones en curso, pero se encuentran en una fase muy preliminar", indicó la policía, citada, entre otros medios, por la agencia de noticias británica PA y Sky News.

La policía escocesa no dio más detalles, al precisar que "sería inadecuado hacer más comentarios" por respeto a las "víctimas", según esos medios.

La AFP contactó con la policía pero esta no confirmó de momento la información.

El primero en revelar este nuevo capítulo de las investigaciones que se están llevando a cabo en el Reino Unido sobre el caso Epstein fue el tabloide Daily Express.

Según el tabloide, la policía escocesa investiga unas acusaciones según las cuales se habría explotado a mujeres en Balmoral, que entonces era la propiedad privada de la difunta reina Isabel II y ahora de su hijo Carlos III.

Al menos nueve servicios de la policía, a nivel nacional, están investigando los lazos entre el expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein.

La policía escocesa ya estaba investigando un vuelo efectuado en 2006 y presuntamente fletado por Jeffrey Epstein para llevar mujeres al Reino Unido a través del aeropuerto de Edimburgo.

Andrew Mountbatten-Windsor fue despojado de sus títulos reales por su hermano, el rey Carlos III, en octubre de 2025 tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una estadounidense que acusó al expríncipe de agresión sexual cuando tenía 17 años.

En febrero de 2026, Andrés fue detenido y permaneció arrestado durante doce horas, algo nunca visto en la historia moderna de la familia real británica, tras una serie de revelaciones sobre sus relaciones con Epstein, muerto en prisión en 2019.

Está siendo investigado por "incumplimiento en el ejercicio de una función pública", ya que se sospecha que transmitió documentos económicos confidenciales a Epstein cuando era enviado especial de Reino Unido para el Comercio entre 2001 y 2011.

Andrew Mountbatten-Windsor no ha sido inculpado hasta ahora y niega haber incurrido en ilegalidad alguna en relación con el caso Epstein.