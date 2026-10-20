La policía desmantela el campamento por el derecho a la vivienda en Lisboa

La policía desmanteló este martes por la mañana al alba el campamento instalado por los manifestantes por el derecho a la vivienda en Lisboa, donde procedió a varios arrestos.

Los manifestantes acusan al gobierno de no actuar frente a la crisis de la vivienda y de querer facilitar los desalojos de inquilinos a través de una reforma del mercado de alquiler.

El Parlamento aprobó en septiembre en primera lectura una reforma para acelerar los desalojos de inquilinos en caso de impagos, en el marco de una flexibilización del mercado de alquiler.

En Lisboa, los ocupantes de la plaza de Rossio formaron una cadena humana para intentar retrasar la intervención policial. Entonces estallaron enfrentamientos entre los manifestantes y las unidades de intervención de las fuerzas de seguridad, según las imágenes difundidas por las televisiones locales.

Los portavoces del movimiento denunciaron "una treintena de heridos e interpelaciones" entre los activistas.

Reunidos en asamblea general, un centenar de ellos decidió seguir con el movimiento.

La policía puso en marcha un dispositivo el martes en la mañana en el centro de la capital y la estación de metro de Rossio se cerró.

En Oporto los propios manifestantes desmontaron el campamento debido a las amenazas de una intervención policial.

Después de la llegada de la policía "los manifestantes reunieron sus pertenencias" indicó a la agencia Lusa el abogado de los activistas, Tiago Machado.

Los manifestantes portugueses se inspiraron de las acampadas por el derecho a la vivienda organizadas en España, sobre todo la de la Puerta del Sol en Madrid. Algunos activistas esperan poder organizar un movimiento común a nivel de la península ibérica.