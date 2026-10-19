La oposición venezolana ratifica a la Nobel Machado como líder política

La oposición venezolana presentó el domingo un "Gran Acuerdo Nacional" que confirma a la premio Nobel de la Paz María Corina Machado como su líder, en un momento en que una facción opositora negocia con el gobierno interino una transición democrática en el país.

Los miembros de la Plataforma Unitaria acordaron "ratificar el mandato de cambio político expresado por los venezolanos a través de su voto, y reconocer y respaldar el liderazgo de María Corina Machado", quien se encuentra exiliada en Panamá, según un documento presentado en Caracas.

"Vamos a avanzar ahora en una de las iniciativas para mí más poderosas, más potentes, más necesarias y que serán reconocidas por el mundo, que es nuestro gran acuerdo para la reconstrucción de la República", dijo Machado que participó de forma virtual.

Los representantes políticos presentaron 14 propuestas para la redemocratización del país, y la implementación de una hoja de ruta para elecciones generales.

Acordaron impulsar estrategias de transición con actores nacionales e internacionales para facilitar las negociaciones políticas.

La Plataforma exige "la liberación total e incondicional de los presos políticos, el retorno de los exiliados, el fin de la represión política (...) levantar las inhabilitaciones y los procedimientos administrativos contra las organizaciones políticas".

Consideran necesario negociaciones efectivas y "elecciones libres, competitivas y verificables", sin fijar, sin embargo, una fecha.

Vente Venezuela, el partido de Machado, exige comicios en 2027 y un calendario electoral.

"Estamos al comienzo de una nueva era. Finalmente haremos realidad la República democrática liberal (...) Venezuela será libre", prometió Machado.

Machado se encuentra en el exilio desde que abandonó el país en 2025 para recibir el Premio Nobel. Ha intentado regresar al menos siete veces, pero las autoridades venezolanas se lo han impedido, según su partido. Su regreso parece inminente.

Aunque las autoridades estadounidenses lo niegan e incluso han declarado que tiene el "derecho" a regresar, muchos observadores creen que existe un veto estadounidense, dado que el presidente Donald Trump, ha expresado repetidamente su satisfacción con el trabajo de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

A pesar de ello, Machado agradeció una vez más a Trump por la captura de Maduro en una intervención estadounidense el 3 de enero. "Siempre he estado agradecida al Presidente de los Estados Unidos por abrir una puerta para avanzar hacia la libertad, hacia la democracia y hacia la verdadera soberanía".

En Caracas se realiza la tercera ronda de diálogo entre el oficialismo y parte de la oposición, auspiciado por Estados Unidos. Machado no fue invitada a participar, pero ha declarado que no obstaculizará el proceso.

El viernes, Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la oposición en las conversaciones, declaró que trabaja para garantizar que las negociaciones conduzcan a un proceso electoral en Venezuela.