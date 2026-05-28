La ONU advierte que las cárceles en Francia están abarrotadas y son inhumanas

Los expertos de la ONU en prevención de la tortura instaron el jueves a Francia a resolver el "grave" problema de hacinamiento en sus prisiones, afirmando que las condiciones actuales vulneran derechos y podrían calificarse de trato "inhumano o degradante".

Un equipo del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura visitó Francia entre el 17 y el 23 de mayo y emitió una contundente evaluación preliminar.

La jefa de la delegación, Suzanne Jabbour, calificó el hacinamiento como "uno de los desafíos más apremiantes" observados durante la visita.

"Socava directamente los derechos fundamentales de los presos, y sus consecuencias se extienden mucho más allá del entorno carcelario", señaló.

"En algunos de los centros visitados, las condiciones observadas pueden constituir un trato inhumano o degradante según el derecho internacional".

Afirmó que Francia debía adoptar "medidas estructurales y sostenibles" para remediar la situación.

Las cifras oficiales mostraron que la población penitenciaria de Francia alcanzó un nivel récord de 88.145 personas a 1 de abril.

A principios de este mes, el Consejo de Europa, organismo de vigilancia de los derechos humanos en Europa, señaló que Francia y Turquía tenían las cárceles más superpobladas del continente.

En otro informe publicado en enero, este mismo organismo advirtió que las prisiones francesas corrían el riesgo de convertirse en "depósitos de seres humanos" marcados por el hacinamiento, la violencia y condiciones degradantes.