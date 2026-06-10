La ONG Amnistía acusa a Israel de "limpieza étnica" contra los beduinos de Cisjordania

Amnistía Internacional acusó este miércoles a Israel de llevar a cabo un "limpieza étnica" contra las comunidades beduinas y pastorales de Cisjordania, un territorio palestino ocupado, y de cometer un "crimen de lesa humanidad de traslado forzoso".

En mayo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya había denunciado signos de "limpieza étnica".

En un nuevo informe, la oenegé de defensa de los derechos humanos señala que 27 de estas comunidades fueron desplazadas por la fuerza entre 2023 y 2025 o están amenazadas de desplazamiento en la llamada zona C de Cisjordania, que abarca el 60% de este territorio y está bajo control israelí en virtud de los acuerdos de Oslo de los años 1990.

Amnistía menciona "los llamamientos explícitos de responsables israelíes a la expansión de las colonias" así como "medidas para minimizar la presencia palestina" en esta zona.

Cisjordania forma parte de los Territorios Palestinos, y está ocupada por Israel desde 1967.

Desde que se formó a finales de 2022, el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ha dado luz verde a la creación de 102 asentamientos en Cisjordania, según la organización israelí anticolonización La Paz Ahora.

Más de 500.000 israelíes viven en Cisjordania (sin contar Jerusalén Este, anexionada por Israel), en asentamientos que las Naciones Unidas consideran ilegales según el derecho internacional. Tres millones de palestinos también viven en este territorio.

La violencia ha aumentado considerablemente desde el ataque del movimiento islamista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Desde enero, se registra una media de seis ataques de colonos al día, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).