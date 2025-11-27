La nobel iraní Narges Mohammadi dice que tiene prohibición "permanente" de salir del país

La activista iraní Narges Mohammadi, ganadora del Nobel de la Paz en 2023 por su lucha a favor de las mujeres, denunció este jueves que tiene una prohibición permanente de salir de Irán, en un mensaje a sus hijos, que no ha visto en una década.

Mohammadi, de 53 años, estuvo presa tres años hasta su liberación en diciembre del año pasado, una medida temporal por razones médicas. Su equipo legal ha advertido que puede volver a ser arrestada en cualquier momento y que no puede abandonar el país.

"Solicité un pasaporte para poder verlos", declaró en un mensaje por el cumpleaños de sus hijos mellizos Kiana y Ali Rahmani, de 19 años.

Pero "la República Islámica emitió y aplica dos tipos de prohibiciones de viaje, una permanente", afirmó.

Kiana y Ali viven en París con su padre Taghi Rahmani, otro prominente activista iraní que también pasó largas temporadas en prisión.