La mayoría de los evacuados por el incendio cerca de Madrid vuelven a sus hogares

La mayoría de los habitantes evacuados el miércoles por la noche, tras el inicio de un incendio a unos 70 kilómetros al suroeste de Madrid, pueden regresar a sus hogares, anunciaron el jueves los servicios de emergencia españoles.

"Ya pueden regresar a sus viviendas todos los vecinos evacuados, excepto los residentes de la urbanización El Encinar del Alberche (Villa del Prado), indicaron en X.

Los rescatistas calificaron de "muy positivos" los trabajos en vistas a apagar el incendio y afirmaron que "15 medios terrestres" estaban movilizados, aunque durante la madrugada el fuego todavía "no se [daba] por estabilizado".

La Unidad Militar de Emergencias (UME) también está desplegada en el lugar y difundió en X videos que mostraban a sus equipos luchando durante la noche contra llamas que alcanzaban varios metros de altura.

Varias carreteras siguen cortadas este jueves por la mañana, según los servicios de emergencia.

En los últimos días se han declarado numerosos incendios en España.

Impulsados por la ola de calor que asfixia al país desde hace dos días, estos incendios forestales se propagan muy rápidamente, sobre todo en las zonas desérticas, donde la maleza constituye el combustible ideal para el rápido avance de las llamas.

El incendio más importante se encuentra al otro lado de Madrid, en la provincia de Guadalajara, a unos 100 kilómetros al norte de la capital, y ha arrasado 32.000 hectáreas desde el jueves pasado.

En total, ya se han quemado cerca de 125.000 hectáreas desde el 1 de enero en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron devoradas por las llamas en España, según EFFIS, lo que representa el peor balance en la historia reciente del país.