La líder opositora Machado visita a familiares de presos políticos en una temida cárcel de Venezuela

La líder opositora venezolana y nobel de la paz, María Corina Machado, visitó el viernes a familiares de presos políticos que acampan frente a una temible prisión a las afueras de Caracas y logró escuchar los gritos de "libertad" que venían desde dentro de la cárcel.

Machado fue recibida en las cercanías de la prisión Rodeo I por más de 100 familiares de detenidos políticos que coreaban consignas. "Liberen a todos los presos políticos", decía una pancarta.

Rodeada por los familiares de los detenidos y bajo un fuerte sol, la dirigente leyó una lista con los nombres de más de 400 presos políticos y los años que han purgado en prisión cada uno de ellos.

Suman 1.456 años "que le arrebataron solo a estos venezolanos", afirmó.

"Libertad para todos los presos políticos, justicia para las víctimas, reparación para sus familiares, memoria para que nunca se olvide y garantías para que nunca más esto ocurra", dijo al terminar de leer la lista.

Machado ascendió a una colina desde donde los familiares suelen comunicarse a gritos con los prisioneros. Allí oyó a algunos de los reclusos clamar "¡Libertad!" en respuesta a las consignas de sus parientes.

"Estoy aquí con ustedes, no están solos", aseguró Machado al dirigirse mediante un megáfono a los prisioneros, al lado de familiares que lloraban.

"Justicia y libertad" se oyó responder a gritos a los presos durante cerca de un minuto, constató un periodista de AFP.

- "Libertad plena" -

La líder opositora visita este campamento luego de su retorno a Venezuela el 25 de octubre al cabo de casi diez meses en el exilio.

El campamento se instaló unos días después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en enero.

"No descansaremos hasta que el último preso político, civil y militar obtenga libertad plena", aseguró Machado.

"Son miles perseguidos, miles torturados", además de que "23 presos políticos han fallecido en cautiverio del régimen" desde 2015, indicó.

Alrededor de mil prisioneros políticos han sido excarcelados este año en Venezuela en medio de una amnistía impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, pero la ONG Foro Penal denuncia que más de 300 siguen tras las rejas, de los cuales 68 en Rodeo I.

- "Esperanza" -

"Hoy en verdad tenemos una esperanza, tenemos una luz con la llegada de María Corina aquí, estamos todos muy felices", declaró a la AFP Ruth Molero, de 58 años, una de las madres que lleva diez meses acampando a las afueras de esta cárcel para reclamar la libertad de su hijo.

El lunes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llamó al gobierno interino de Rodríguez a que "continúe la liberación de los presos políticos que aún permanecen" detenidos.

La visita de Machado al Rodeo I coincide con una ceremonia encabezada más temprano en Caracas por la presidenta interina junto a autoridades estadounidenses para reinaugurar una plaza en honor al precursor de la independencia de Estados Unidos, George Washington.

Se trata del primer acto de este tipo protagonizado por un mandatario venezolano en casi tres décadas de gobiernos chavistas, que se han caracterizado por una marcada retórica antiimperialista.