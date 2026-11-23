El Tribunal Supremo español aplicó la ley de amnistía al líder independentista catalán Carles Puigdemont y cerró la causa por su implicación en la tentativa fallida de secesión de esta región española en 2017, lo que le permite poder regresar libremente al país nueve años después.

"Se declara el sobreseimiento libre de los hechos (...), por extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía de D. Carles Puigdemont", indicó la resolución del Tribunal Supremo dada a conocer este lunes, y que supone el último paso de la aplicación de la polémica ley aprobada por el Parlamento español en 2024.

La decisión, que llega después de que el órgano levantara en octubre la orden de detención en su contra, se conoce a menos de una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre en España y tras una legislatura marcada, entre otros, por la aprobación de la ley de amnistía.

La polémica norma fue la moneda de cambio que tuvo que pagar el socialista Pedro Sánchez para ser investido de nuevo como presidente del Gobierno a finales de 2023, gracias entre otros al necesario apoyo de los partidos independentistas catalanes, incluyendo a Junts per Catalunya, de Puigdemont.

Aunque el Parlamento aprobó la ley hace dos años, él y otros dirigentes independentistas aún no habían podido beneficiarse porque el Tribunal Supremo decidió que no era aplicable a los investigados por delito de malversación.

Pero el Tribunal Constitucional, al que habían recurrido los afectados, la avaló en octubre y, poco después, el Supremo dejaba sin efecto sus órdenes de detención.

Puigdemont, por entonces presidente de esta región del noreste de España, se marchó a Bélgica pocos días después de que el Parlamento catalán declarara infructuosamente la independencia en octubre de 2017, con lo que evitó ser detenido, como sí lo fueron otros miembros de su gobierno.

Desde entonces, solo regresó fugazmente a España unas horas en 2024.

Una vez levantada su orden de detención, afirmó sin embargo, que no regresaría antes de los comicios del 29 de noviembre.

Eso no impidió que irrumpiera el jueves en la campaña con una sorprendente entrevista al diario El Mundo, donde criticó duramente a Pedro Sánchez, calificándolo de "persona amoral y con una ambición desmedida", de la que se aprovecharon, según dijo, "para derrotar a España".