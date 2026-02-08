La justicia de EEUU sentencia a un disidente sursudanés por tráfico de armas

Un disidente de Sudán del Sur, que vive exiliado en Estados Unidos, fue condenado a casi cuatro años de prisión por intentar traficar armas de grado militar a su país con el objetivo de realizar un golpe de estado, informaron las autoridades estadounidenses.

Peter Biar Ajak, economista graduado de Harvard y quien ha trabajado con el Banco Mundial, fue detenido en marzo de 2024 junto con Abraham Chol Keech, también proveniente de Sudán del Sur y quien obtuvo la ciudadanía estadounidense.

Ajak reside en Estados Unidos desde 2020, en busca de asilo después de acusar al presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, de tratar de asesinarlo.

Los dos imputados se declararon culpables de violar las leyes que controlan la exportación de armas y de equipo militar, indicó el viernes el Departamento de Justicia en un comunicado.

Una corte federal del estado de Arizona condenó a Ajak a 46 meses de prisión. Keech ya había sido sentenciado en diciembre a 41 meses de cárcel.

"Desde un suburbio de la capital de nuestro país, Ajak conspiró para exportar armamento estadounidense a Sudán del Sur, donde planeaba liderar un golpe de estado e instalarse en el poder", dijo el fiscal general adjunto para asuntos de seguridad nacional, John Eisenberg.

Entre febrero de 2023 y febrero de 2024, los dos hombres "reunieron un arsenal de armas de grado militar valorado en 4 millones de dólares", incluidos misiles Stinger, lanzagranadas y más de un millar de ametralladoras y rifles, según el comunicado.

Fueron arrestados después de un año de negociaciones con quienes creían eran proveedores de armas, pero en realidad eran agentes federales encubiertos.

Ajak, un destacado disidente sursudanés, fue detenido en su país en julio de 2018 por pedir a Kiir y al líder rebelde Riek Machar que dimitieran tras una guerra civil que dejó 400.000 muertos.

Condenado a dos años de prisión por "espionaje", fue indultado por Kiir en enero de 2020.