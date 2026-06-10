La justicia de Colombia prohíbe al candidato ultraderechista usar su lema de campaña

El Tribunal Superior de Bogotá prohibió este martes al candidato presidencial de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, usar su característico lema "firmes por la patria" y cualquier símbolo nacional de Colombia.

El abogado, de 47 años, replica usualmente el saludo militar de las fuerzas armadas y usa insignias nacionales como parte de su campaña en mítines políticos, repletos de banderas de Colombia.

De la Espriella es la opción favorita contra el senador izquierdista Iván Cepeda en el balotaje del 21 de junio, según las últimas encuestas.

Se ordena "retirar toda aquella propaganda política" que contenga "la bandera" de Colombia, imágenes de "las instituciones militares y policiales" y su "saludo y emblemas", dice el fallo del Tribunal Superior de Bogotá.

"Así como el uso de las oraciones 'firmes por la patria' y 'Defensores de la Patria'", el nombre de su partido, agrega.

El candidato de la ultraderecha, que tiene un plazo de 24 horas para retirar toda la publicidad penalizada, desafió la decisión:

Hasta "donde les llegará el miedo que tienen que nos quieren prohibir básicamente toda la campaña (...) Sigan intentado. ¡FIRME POR LA PATRIA!", dijo De la Espriella en X.

La semana pasada otra jueza le prohibió usar la camiseta de la selección de fútbol colombiana, después de que la izquierda lo acusara de "robar" y apropiarse de la prenda al estilo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.

De La Espriella también dijo que no obedecería ese fallo.

Colombia elegirá al sucesor de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia del país, en medio de la peor ola de violencia de la última década y con un grave déficit fiscal.

Admirador de Donald Trump, el ultraderechista promete mano dura contra el crimen y austeridad para recortar el gasto público.

Por su parte, el izquierdista Cepeda propone mantener un Estado con fuerte inversión social y seguir con los diálogos de paz con los grupos armados que impulsó Petro.