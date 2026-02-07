La Iglesia peruana espera la visita del papa León XIV en "noviembre o diciembre" próximos

La Iglesia católica peruana tiene la esperanza de que el papa León XIV visite este año Perú, país cuya nacionalidad obtuvo en 2015 y donde trabajó durante más de 20 años, aseguró la Conferencia Episcopal.

"El papa expresó cuánto quisiera ya estar en el Perú, porque ama al Perú, y nos dijo claramente que muy probable sea en el mes de noviembre, máximo la primera semana de diciembre", dijo el monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, en rueda de prensa, donde informó sobre la reunión en el Vaticano de los obispos peruanos con el jefe de la Iglesia católica.

García señaló que la visita de León XIV "está asegurada en un 80%" y solo faltan detalles logísticos para cerrar la fecha.

"Falta que los encargados lo procesen, lo organicen, pero de corazón desea venir al Perú", señaló el obispo.

La invitación oficial ya ha sido cursada por las autoridades peruanas.

El jefe de la Iglesia católica, Robert Francis Prevost, de 70 años, es oriundo de Chicago, Estados Unidos, pero vivió más de dos décadas en Perú, donde fue misionero y obispo de Chiclayo, en el norte del país. En 2015 se nacionalizó peruano.

Prevost estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo, 750 km al norte de Lima, de 2015 a 2023. Llegó a Perú por primera vez en 1985, mientras preparaba su tesis doctoral. Al año siguiente se fue y regresó de 1988 a 1998, cuando desempeñó diferentes cargos en la Orden de San Agustín, de la que es miembro.

Dejó Perú en enero de 2023, cuando el papa Francisco lo nombró cardenal prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.