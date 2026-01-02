La hija del líder norcoreano Kim Jong Un visita un simbólico mausoleo en Pyongyang

La hija del líder norcoreano Kim Jong Un hizo su primera visita pública al mausoleo donde descansan los restos de su abuelo y su bisabuelo, mostró el viernes la prensa estatal, lo que refuerza la posición de Kim Ju Ae como sucesora de su padre.

La familia Kim ha gobernado Corea del Norte con mano de hierro durante décadas. El culto a la figura de los miembros de la llamada "línea de sangre Paektu" domina la vida cotidiana en ese aislado y hermético país.

Kim Jong Un es el tercero en la cadena de sucesión de la que es considerada la única monarquía comunista del mundo, después de su padre, Kim Jong Il, y su abuelo, Kim Il Sung.

Los dos hombres, apodados "líderes eternos" en la propaganda estatal, están enterrados en el Palacio del Sol de Kumsusan, un vasto mausoleo en el centro de Pyongyang.

La agencia estatal de noticias coreana KCNA informó que Kim visitó el palacio, escoltado por altos funcionarios.

Las imágenes mostraban a su hija Ju Ae acompañándolos.

La agencia de espionaje de Corea del Sur afirmó el año pasado que ella es la primera en la línea de sucesión para gobernar Corea del Norte, después de que acompañara a su padre en una visita de alto nivel a China.

Ju Ae fue presentada al mundo en 2022, cuando acompañó a Kim al lanzamiento de un misil balístico intercontinental.

Desde entonces, los medios estatales norcoreanos se han referido a ella como "la hija querida" y "hyangdo" en coreano, un término que suele reservarse para los máximos dirigentes y sus sucesores.