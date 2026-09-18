La hermana del líder norcoreano fustiga las maniobras de EEUU y amenaza con una respuesta "más ofensiva"

La poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un acusó a Estados Unidos de aumentar las tensiones regionales con maniobras militares y advirtió de una respuesta "más ofensiva" por parte de Pyongyang, según una declaración difundida el viernes por medios estatales."La situación actual, en la que se establecen nuevos récords en cuanto a acciones prácticas hostiles hacia la RPDC (República Popular Democrática de Corea), subraya la necesidad de batir récords en nuestra acción de respuesta, proporcional o más ofensiva", declaró Kim Yo Jong, citada por la agencia de noticias KCNA,Se refirió así a los ejercicios militares conjuntos de los últimos meses de parte de fuerzas estadounidenses y sus aliados en la región Asia-Pacífico."Nuestra voluntad de defender nuestra soberanía se expresará en acciones más claras y nunca jamás habrá cambio en el rumbo de intensificar la disuasión de guerra nuclear", agregó."Si se considera que los intereses supremos de nuestra nación y su soberanía militar y el entorno de seguridad en la región han sido seriamente vulnerados por sus maniobras militares", las fuerzas armadas de Corea del Norte "movilizarán todos los medios disponibles para hacerles frente", indicó.