La guerra en Oriente Medio no da señales de tregua pese al anuncio de Trump de negociaciones con Irán

Los bombardeos continúan este miércoles en Oriente Medio pese al plan de paz anunciado por Donald Trump, con misiles y drones iraníes contra Israel y el Golfo y ataques israelíes sobre Teherán y Líbano.

Irán y Estados Unidos negocian "en este momento" para intentar poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero, afirmó el martes el presidente Donald Trump, e indicó que su emisario Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner, el vicepresidente JD Vance y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, participan en el proceso.

Varios medios, entre ellos el New York Times y el canal de televisión israelí Channel 12, sostienen que la administración Trump ha propuesto un plan de paz de 15 puntos a Irán por mediación de Pakistán, que tiene buenas relaciones con ambas partes.

Según tres fuentes no identificadas citadas por Channel 12, Estados Unidos propone un alto el fuego de un mes, el tiempo para que las autoridades iraníes estudien sus peticiones.

Según el mismo canal israelí, de los 15 puntos, cinco se refieren al programa nuclear iraní, otros imponen el abandono del apoyo a los aliados de Irán en la región, como Hezbolá o Hamás, y un punto reclama que el estrecho de Ormuz permanezca abierto a la navegación marítima.

En contrapartida, Irán obtendría un levantamiento de las sanciones internacionales y apoyo para su programa nuclear civil.

Según la Organización Marítima Internacional (OMI), Irán está relajando la presión en Ormuz, por donde circulaba el 20% de la producción de hidrocarburos antes de la guerra, y permitirá el "paso seguro" de "buques no hostiles".

El bloqueo de este paso desde que empezó la guerra ha disparado los precios del petróleo más allá de los 100 dólares el barril.

El martes Trump habló de "un regalo muy grande", una posible referencia a la reapertura parcial de Ormuz, una información que hizo que los precios del petróleo volvieran a bajar.

Sin embargo Irán no ha confirmado ninguna negociación y el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf –que según la web de noticias Axios sería el interlocutor de Washington— lo ha desmentido categóricamente.

La prensa estadounidense menciona además el envío a Oriente Medio de 3.000 soldados paracaidistas a modo de refuerzo.

- Incendio en el aeropuerto de Kuwait -

La guerra desencadenada el pasado 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán no da señales de tregua.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron el miércoles haber lanzado ataques contra el norte y el centro de Israel, incluida la región de Tel Aviv, así como contra dos bases militares estadounidenses en Kuwait, una en Jordania y otra en Baréin.

Según los servicios de socorro israelíes, 12 personas resultaron heridas el martes cerca de Tel Aviv por uno o varios misiles iraníes.

En Kuwait, un ataque con drones incendió un depósito de combustible en el aeropuerto internacional del emirato, según la autoridad de aviación civil, que no informó de víctimas.

Por su parte, como en las noches anteriores, el Ejército israelí anunció haber lanzado una serie de ataques "contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán".

"Los ruidos, las explosiones y los misiles forman ya parte de nuestra vida cotidiana", dijo a la AFP por teléfono una mujer de 35 años, originaria del Kurdistán iraní y residente en Teherán.

Israel continúa también su ofensiva en Líbano, donde al menos nueve personas murieron el miércoles de madrugada en tres bombardeos en el sur, según la agencia de prensa oficial libanesa ANI. Esta zona es un bastión histórico del movimiento proiraní Hezbolá.

Desde que Líbano se vio arrastrado a la guerra regional el 2 de marzo, los ataques israelíes han matado allí a más de mil personas y han causado más de un millón de desplazados, según las autoridades.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó el martes que las fuerzas israelíes "maniobraban en el interior del territorio libanés para apoderarse de una línea de defensa avanzada" hasta el río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera.

burx-roc/phs/pc/avl