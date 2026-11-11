La familia Kennedy pide bloquear el proyecto de Trump de construir un arco de triunfo

La familia del asesinado expresidente estadounidense John F. Kennedy pidió a un tribunal el martes bloquear la construcción de un enorme arco de triunfo ordenado por Donald Trump, según documentos judiciales.

El arco de 76,2 metros es uno de varios proyectos de construcción que el presidente estadounidense impulsa para dejar su impronta en Washington.

Sería la estructura más grande de su tipo en el mundo.

La familia Kennedy afirmó que dicha construcción bloquearía la vista de las tumbas del expresidente y de sus familiares, así como la línea que une el Memorial Lincoln y el cementerio nacional de Arlington, que representa la unificación tras la Guerra Civil.

Robert F. Kennedy Jr, actual secretario de Salud de la administración Trump no estaba en la lista de nueve personas que aparecen como demandantes.

El expresidente John F. Kennedy, su esposa Jacqueline Kennedy Onassis y dos de sus hijos están enterrados en Arlington, al igual que sus hermanos Robert F. Kennedy y Edward M. Kennedy, ambos exsenadores. Ethel Kennedy, la esposa de Robert F. Kennedy, también tiene allí su sepultura.

El imponente monumento a Kennedy, en lo alto de la colina donde se encuentra el cementerio, es uno de los más visitados, junto con la Tumba del Soldado Desconocido.

A principios de noviembre, un juez suspendió por dos semanas la construcción del arco —cuyos trabajos no han empezado— para estudiar los recursos legales presentados contra el proyecto.