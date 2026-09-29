La extrema derecha francesa afirma que "no se quedará de brazos cruzados" tras acusaciones de antisemitismo

El partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) denunció el martes un "intento de desestabilización", tras la revelación de mensajes antisemitas atribuidos a su presidente Jordan Bardella, que sacuden la campaña de Marine Le Pen, favorita en las encuestas para las elecciones presidenciales del próximo año.

Estas acusaciones, que empañan la estrategia de "desdiabolización" del partido emprendida desde hace 15 años, se producen después de que la extrema derecha obtuviera el domingo un nuevo éxito electoral en las elecciones senatoriales (pasando de 3 a 15 senadores).

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados", lanzó el martes Le Pen en una reunión de los parlamentarios del partido, expresando su "confianza absoluta" en Jordan Bardella.

Bardella, de 31 años, fue considerado como el "plan B" del partido RN para las elecciones presidenciales de 2027 en caso de que Marine Le Pen quedara inhabilitada por un caso en la justicia. Ahora promete que será su primer ministro en caso de victoria en las presidenciales del 18 de abril y 2 de mayo.

"Sepan que nos van a machacar, que el sistema va a hacer de todo y que nuestros adversarios harán absolutamente todo, incluidos los trucos más asquerosos que haya, para tratar de frenar esta dinámica", declaró.

Jordan Bardella, que negó el lunes haber redactado estos escritos y anunció una querella por difamación, afirmó que estas acusaciones son el "preámbulo de una guerra total" y un "intento de desestabilización de la campaña presidencial" de RN.

El medio de investigación Mediapart publicó el lunes una investigación basada en conversaciones privadas, que dice haber podido autentificar, que habrían sido escritas por Bardella en el verano de 2013, cuando tenía entre 17 y 18 años y era joven militante del Frente Nacional, antiguo nombre de RN.

"Los bancos están todos en manos de judíos"; "El judío tiene que dominar a otros pueblos, aplastarlos y robarlos; un sionista es necesariamente un judío, y en profundidad", habría escrito el futuro dirigente, que se había afiliado al partido de extrema derecha un año y medio antes.

Esta investigación alcanza el más alto nivel del partido que Marine Le Pen tomó en 2011 de manos de su padre Jean-Marie, varias veces condenado por declaraciones antisemitas y negacionismo.

Bardella, que tuvo un ascenso fulgurante hasta la presidencia del partido en 2021, fue en marzo de 2025 el primer dirigente de este partido oficialmente invitado por el gobierno israelí a viajar a Israel para una conferencia contra el antisemitismo.

Según una encuesta publicada el lunes, Le Pen ganaría las elecciones presidenciales con el 57% de los votos si enfrentara al candidato de centroderecha y ex primer ministro Édouard Philippe (43%) y con el 69% de los votos frente al líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon (31%).

Mediapart ha revelado varios escándalos políticos en los últimos años, como el caso de la financiación libia de la campaña de Nicolas Sarkozy o el de la cuenta bancaria no declarada en Suiza del ministro Jérôme Cahuzac en 2012.