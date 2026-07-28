La delegación de EEUU abandona el Consejo de Seguridad para protestar contra críticas francesas

La delegación de Washington se retiró el lunes de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU cuando el embajador de Francia tomó la palabra, en protesta por comentarios franceses que comparaban a Estados Unidos con Corea del Norte y otros Estados autoritarios por sus votaciones en materia de derechos humanos.

Dan Negrea, representante alterno ante la Asamblea General y alto funcionario de la delegación estadounidense, criticó lo que calificó de "teatralización engañosa" por parte de París.

"Hay un miembro de este consejo que finge indignación moral y pretende darnos lecciones al resto sobre todos los temas", dijo Negrea.

"Por eso abandonamos la sala durante la intervención de Francia" en la reunión, que se centró en la guerra en Ucrania.

Un abandono de la sala en el Consejo de Seguridad, el máximo órgano decisorio de la ONU en el que tanto Francia como Estados Unidos son miembros permanentes con derecho a veto, es muy poco frecuente.

El viernes, Estados Unidos fue uno de los diez países que votaron en la Asamblea General en contra de prorrogar el mandato de Volker Türk como alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, alineándose con Corea del Norte, Rusia y Nicaragua, entre otros.

"Estados Unidos solía ser un faro de los derechos humanos. Ya no lo es", publicó en inglés la misión de Francia ante las Naciones Unidas en Ginebra tras la votación del viernes. "Hoy se sitúa junto a Corea del Norte, Nicaragua, Malí y Rusia, aislado. Y el mundo ya no lo escucha", añadió.

En sus declaraciones del lunes, Negrea afirmó: "Les recuerdo que Estados Unidos sigue siendo el faro de la libertad para el mundo. Como tal, no les otorgaremos el privilegio de escuchar su verborragia politizada".