La condena a un joven sij que asesinó a un estudiante será revisada por la justicia británica

Un joven sij, condenado a principios de junio por asesinar a un estudiante blanco, en un caso que provocó indignación en Reino Unido, podría ver agravada su pena, después de que el gobierno solicitara el lunes al Tribunal de Apelación que la reexamine.

La intervención de la policía, que había esposado al estudiante blanco de 18 años, mientras agonizaba, tras ser acusado erróneamente de una agresión racista por su asesino, suscitó polémica, y se produjeron actos de violencia contra las fuerzas del orden al margen de una manifestación el 2 de junio.

El Tribunal Penal de Southampton condenó el 1 de junio a Vickrum Digwa, un joven sij, a cadena perpetua con un período mínimo de cumplimiento de 21 años por el asesinato de Henry Nowak, ocurrido en diciembre en Southampton, en el sur de Inglaterra.

El Tribunal de Apelación deberá "determinar si la pena impuesta fue excesivamente indulgente y si procede aumentarla", explicó el gobierno en un comunicado.

Tras apuñalar a Henry Nowak, el joven sij de 23 años mintió a la policía afirmando que había sido víctima de una agresión racista y que había actuado en legítima defensa.

Los policías le creyeron y llegaron a esposar a Henry Nowak cuando este aún estaba agonizando debido a las heridas sufridas.

El vídeo de la detención, hecho público el 2 de junio, conmocionó al Reino Unido y ese mismo día se produjeron disturbios en Southampton durante una protesta.

La policía fue acusada por la extrema derecha de racismo contra los blancos.

"Este caso me ha horrorizado, y sé que este sentimiento es compartido por la opinión pública británica", declaró en un comunicado la procuradora general Ellie Reeves, responsable jurídica del gobierno.

"Mi función es examinar la pena impuesta a Vickrum Digwa por sus delitos. Tras un análisis minucioso, he decidido remitir este caso al Tribunal de Apelación", añadió Reeves.

La procuradora general también expresó su esperanza de que la revisión por parte del tribunal contribuya a dar a los familiares de Henry Nowak "la justicia que merecen".

Por otra parte, la actuación policial en la detención de Henry Nowak está siendo investigada por la Oficina Independiente de Supervisión de la Policía (IOPC).

El informe de este organismo de control de la actuación policial deberá publicarse en un plazo de tres meses.