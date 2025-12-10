La administración Trump investiga posibles muertes por la vacuna contra el covid

Estados Unidos realiza una amplia investigación sobre muertes potencialmente relacionadas con las vacunas contra el covid-19, confirmó el martes un portavoz del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas.

Desde el nombramiento de Kennedy Jr. como secretario de Salud, el gobierno de Donald Trump inició una importante revisión de la política de vacunación, lo que ha causado crecientes preocupaciones en la comunidad médica.

"La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) está realizando una investigación exhaustiva, que abarca múltiples grupos de edad, sobre muertes potencialmente relacionadas con las vacunas contra el covid", dijo a la AFP Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud.

Bloomberg y el Washington Post previamente habían informado sobre la investigación.

La revisión, que inicialmente se centraba en posibles muertes infantiles, ha generado controversia en las últimas semanas tras la filtración de un documento interno a finales de noviembre.

Atribuido a un alto funcionario de la FDA, el memorandum aseguraba que las vacunas contra el covid estarían vinculadas con al menos 10 muertes de niños, sin proporcionar ninguna evidencia.

La eficacia y seguridad de las vacunas contra el covid-19 se han estudiado y documentado en todo el mundo, al igual que los raros casos de efectos secundarios graves que no disminuyen los beneficios de las vacunas para la mayoría de los grupos de edad, de acuerdo con autoridades sanitarias a nivel mundial.

Nixon declinó dar detalles sobre los métodos, datos y el cronograma para la finalización de la investigación.

Expertos han manifestado su preocupación por las acciones de la FDA en la gestión de Kennedy, conocido por difundir desinformación y teorías de conspiración.

En 2023, Kennedy dijo que las vacunas eran "mortales" y aseguró, sin ninguna evidencia, que el virus estaba "dirigido étnicamente" para afectar a personas negras y blancas sin perjudicar a judíos asquenazíes ni personas chinas.