Juez de EEUU declara inconstitucionales restricciones del Pentágono a la prensa

Un juez federal estadounidense declaró el viernes como inconstitucional las restricciones del Pentágono para el acceso de la prensa, que derivó en el retiro de credenciales a un conjunto de destacadas organizaciones periodísticas.

Varios elementos de la nueva política de acreditaciones son "ilegales porque violan la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos", dictaminó un juez en Washington, en respuesta a una demanda del The New York Times.

Medios estadounidenses e internacionales, entre estos las agencias AFP y AP, y el canal Fox News, rechazaron suscribir la nueva política del Pentágono, según la cual se requiere de su autorización expresa para publicar algunas informaciones, so pena de perder la credencial.

El fallo se produce en medio de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que empezó el 28 de febrero.

La Corte determinó que si bien la seguridad nacional debe ser protegida es vital que el público tenga información sobre la guerra con Irán y de la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela.

"Es más importante que nunca que la población tenga acceso a la información desde una variedad de perspectivas sobre lo que el gobierno está haciendo, así puede apoyar las políticas gubernamentales, si quiere apoyarlas; o protestar, si quiere protestar", señala el fallo.

"Y decidir, basados en la información completa, total y abierta, por quién votar en las próximas elecciones", agrega.

La nueva política del Pentágono, puesta en práctica en octubre, era la última de una serie de restricciones a la prensa para acceder a información del Departamento de Defensa, el mayor empleador del país, con un presupuesto de cientos de miles de millones de dólares anuales.

El Departamento de Defensa había anunciado a inicios del año pasado que ocho organizaciones de medios, incluido el The New York Times, The Washington Post, CNN, NBC y NPR debían dejar sus oficinas en el Pentágono para hacer lugar a otros medios de corte conservador.

También solicitaba que los periodistas tuvieran escolta oficial si salían de un número limitado de áreas en el Pentágono, otra nueva restricción a la prensa.

La Asociación de Prensa del Pentágono (PPA) saludó el fallo y exigió la "restauración inmediata" de acreditaciones para los periodistas que rehusaron firmar la nueva política.

"Este es un gran día para la libertad de prensa en Estados Unidos. También es, con suerte, una oportunidad de aprendizaje para el liderazgo del Pentágono, que tomó medidas extremas para limitar el acceso de la prensa a la información en tiempos de guerra", dijo la PPA en un comunicado.