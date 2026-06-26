Japón cancela 100 vuelos ante el paso de dos tormentas tropicales

Las aerolíneas japonesas cancelaron este viernes más de 100 vuelos ante la aproximación de dos intensas tormentas tropicales que han elevado las alertas en todo el archipiélago asiático por el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

La fuerte tormenta Mekkhala, que perdió intensidad tras ser un tifón, alcanza rachas de viento de hasta 144 kilómetros por hora, según los meteorólogos, que ya registraron fuertes lluvias en algunas zonas del sur y el oeste de Japón.

Se prevé que el sistema meteorológico pase rozando las islas de Kyushu y Shikoku durante el fin de semana y que, potencialmente, converja con la tormenta tropical Higos, que también se está formando más allá en el Pacífico.

Esto podría dar lugar al fenómeno atmosférico conocido como el efecto Fujiwhara, que se produce cuando dos tormentas interactúan, lo que dificulta aún más el pronóstico de sus movimientos e intensidad.

Japan Airlines y All Nippon Airways cancelaron 70 y 50 vuelos, respectivamente, desde y hacia las regiones sureñas de Okinawa y Kagoshima.

La región de Kioto aconsejó a varios miles de residentes que evacuaran, al advertir sobre posibles aludes.

Tanto Kioto como Osaka anunciaron que los niveles de agua de los principales ríos estaban subiendo y que se requería estar atentos a posibles inundaciones.

Las fuerzas armadas japonesas también cancelaron el vuelo inaugural de un avión de transporte V-22 Osprey a la isla de Miyako, que formaba parte de unos ejercicios conjuntos con Estados Unidos, señaló la agencia de noticias japonesa Kyodo News.