El diputado brasileño André Janones, estratega de la reelección del izquierdista Lula, lo admite sin rodeos: para derrotar a la extrema derecha hay echar mano de medidas "éticamente dudosas" en el campo digital.

Janones creó el grupo de WhatsApp "Ejército de Lula", que movilizó a la izquierda para buscar la remontada de Luiz Inácio Lula da Silva ante su rival, el derechista Flávio Bolsonaro.

A diario enviaba a sus "soldados" contenido de apoyo a Lula o de crítica a Bolsonaro para compartir en línea como "munición visual".

El grupo tenía 60.000 miembros tras la primera vuelta del 4 de octubre, ganada por Bolsonaro. Tres semanas después, cuando Lula se impuso en el balotaje, había saltado a casi 11 millones.

"Sé cómo burlar los algoritmos (de las redes sociales) y derrotar a la extrema derecha en cualquier parte", cuenta a la AFP el diputado de 42 años.

Parte de lo que se hizo en Brasil "puede replicarse" fuera.

Recién llegado tras acompañar a Lula en una gira internacional que incluyó la cita climática de la COP31 en Turquía, Janones, nacido en el seno de un hogar de clase trabajadora, habla con la AFP en su apartamento de Brasilia.

A continuación extractos de la entrevista, editados para una mayor comprensión:

Pregunta: ¿Por qué ha descrito sus estrategias como "éticamente dudosas"?

Respuesta: Suelo usar aquella metáfora del golpe por debajo del cinturón. Ellos (la extrema derecha) golpean por debajo del cinturón. Yo no estoy reivindicando golpear por debajo, sino golpear en el cinturón, en el límite.

P:¿Por ejemplo?

R: En la campaña de 2022 (el candidato ultraderechista) Jair Bolsonaro afirma que Lula va a nombrar como ministro a una persona involucrada en corrupción. Yo abro una transmisión en vivo y digo que Bolsonaro podría nombrar a (el expresidente condenado por corrupción) Fernando Collor como ministro. Y muestro videos, fotos de Collor apoyando a Bolsonaro.

Para algunos eso es éticamente dudoso, para mí no. Dicen: 'él no iba a nombrarlo, tú lo sabes'. Pero yo no creé un factoide, dije que podría hacerlo, que era una posibilidad. Es sutil.

P: ¿Ve el riesgo de desinformar?

R: Cuando digo construir narrativas, lo confunden con construir una mentira.

Un ejemplo: si dejamos que la extrema derecha marque la pauta sobre cómo fue la COP, ellos van a mirar a Lula desplazándose con 30 periodistas detrás y dirán que fue un fracaso, que había cuatro gatos allí. Es una narrativa. Cuando el otro te marca la pauta, tienes dos opciones: empatar o perder. Yo me adelanto y digo: Lula está aquí como una estrella pop, no consigue ni siquiera moverse. Había un aluvión de reporteros, una movilización mundial.

P: También lo acusan de ser violento por dar órdenes con un lenguaje bélico.

R: El Ejército de Lula tuvo una forma violenta de transmitir mensajes de paz. Es la forma que entiende el algoritmo. Es la forma en que Meta y las otras 'big techs' programan el algoritmo. Hoy jugamos de acuerdo con sus reglas.

P: ¿Estudió esto en algún libro?

R: Soy autodidacta. Nunca leí un libro sobre el tema. Compré un libro que todo el mundo dice que tengo que leer. Aún está en su empaque. Todo parte de una observación. Sé de esto hace más de 10 años.

P: ¿Siente que su afinidad con las redes tiene que ver con su origen de clase trabajadora?

R: Uno de los principales motivos que hace que yo tenga esa conexión directa con la población es ser un representante legítimo del hombre común. Hasta hace poco me daba vergüenza decir esto: en 2019 me posesioné como diputado federal sin saber qué es derecha e izquierda. Nunca pude darme el lujo de estudiar algo que no fuera a necesitar al día siguiente. Pero al final eso fue positivo, porque el hombre común no sabe lo que es derecha e izquierda.

P: ¿Esa sensibilidad hacía falta en el campo progresista?

R:¿Dónde falló el campo progresista? En el elitismo, en la arrogancia intelectual, en creer que la democracia es para quien está intelectualizado. En criticar (al electorado conservador) de forma peyorativa.

Lo que hicimos aquí en Brasil fue digitalizar al elector de izquierda. Pero no es el intelectual. Estoy hablando de ese elector de izquierda que no sabe qué es derecha e izquierda.

P: ¿En qué países le gustaría implementar sus estrategias?

R: No tengo un conocimiento profundo del escenario político mundial, pero sí lo tengo del poderío de la extrema derecha. Es como una receta: su manera de actuar es muy semejante en cualquier lugar del mundo. Creo que en Europa y en América del Sur es urgente que el campo progresista comprenda el universo de las redes sociales para poder derrotar la amenaza de la extrema derecha.